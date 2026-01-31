Il Pisa crolla in casa, il Sassuolo vince 3-1 all’Arena Garibaldi

PISA (ITALPRESS) - Scatto salvezza del Sassuolo. I ragazzi di mister Fabio Grosso espugnano 3-1 l'Arena Garibaldi di Pisa nel match valido per la 23esima giornata di Serie A 2025/2026: decidono i gol...

PISA (ITALPRESS) - Scatto salvezza del Sassuolo. I ragazzi di mister Fabio Grosso espugnano 3-1 l'Arena Garibaldi di Pisa nel match valido per la 23esima giornata di Serie A 2025/2026: decidono i gol di Berardi e Konè e un'autorete di Caracciolo, di Aebischer il momentaneo 1-2 dei nerazzurri. I padroni di casa mostrano un buon approccio alla partita e si rendono pericolosi al 9' con un destro a giro di Aebischer, che termina di poco a lato. Al 16' anche i neroverdi iniziano a farsi vedere dalle parti di Scuffet, che si dimostra molto attento intercettando un insidiosissimo traversone di Laurientè. In una situazione di sostanziale equilibrio, è la giocata di un campione a fare la differenza: al 25' Domenico Berardi, al rientro da titolare, riceve palla da Thorstvedt, salta un avversario e batte Scuffet con un potente destro sotto la traversa. Il Sassuolo, sulle ali dell'entusiasmo, continua a spingere e al 31' sfiora il raddoppio sempre con Berardi che, su assist di Laurientè, tenta una volèe che si spegne sul fondo. Due minuti più tardi un incontenibile Berardi lascia partire un sinistro a giro, che finisce di un soffio alto sopra la traversa. In pieno recupero gli sforzi degli uomini di Grosso vengono ripagati: Berardi cerca Konè, ma il canadese viene anticipato da Antonio Caracciolo che, però, devia la sfera nella propria porta. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-2.

In apertura di ripresa il Pisa torna subito in partita grazie alla rete siglata al 51' da Michel Aebischer che, sull'appoggio di Durosinmi, scarica in porta un potente destro che non lascia scampo a Muric. Tre minuti dopo la squadra di Alberto Gilardino va vicinissima al pareggio con Leris, ma Idzes compie un provvidenziale salvataggio sulla linea. Gli ospiti non restano a guardare, infatti, si ripropongono con convinzione in zona offensiva: al 58' Matic imbuca in area per Konè, che si presenta davanti al portiere e firma il 3-1. Al 65' Arena assegna un calcio di rigore agli emiliani per un fallo di Tramoni su Laurientè: l'intervento del Var, però, modifica la decisione poichè il contatto avviene fuori dall'area. I toscani rischiano di capitolare al 68' in seguito ad un colpo di testa di Pinamonti finito di poco oltre la traversa. Al 73' Matic si mette in proprio e tenta la conclusione dalla distanza, ma anche in questo caso manca un pò di precisione. I padroni di casa tornano a farsi vedere nell'area avversaria con un tiro a giro di Tramoni, su cui è decisivo l'ennesimo intervento di un monumentale Idzes. All'80' Muric esce male e abbatte Durosinmi: il portiere rischia grosso, ma il Var lo salva dall'espulsione per un precedente fuorigioco dell'attaccante. Nonostante il forcing finale dei padroni di casa, la squadra neroverde amministra il vantaggio e porta a casa la sua seconda vittoria consecutiva; secondo ko di fila per i nerazzurri, ultimi in classifica.

- Foto Image -

(ITALPRESS).