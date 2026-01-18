Quotidiano di Gela

Il Pentagono allerta 1.500 soldati da schierare in Minnesota

ROMA (ITALPRESS) - Il Pentagono ha ordinato a circa 1500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari della...

A cura di Redazione Redazione
18 gennaio 2026 08:25
Il Pentagono allerta 1.500 soldati da schierare in Minnesota -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Il Pentagono ha ordinato a circa 1500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari della Difesa.

La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di ricorrere all'Insurrection Act se le autorità dello Stato non impediranno ai manifestanti di prendere di mira gli agenti anti-immigrazione dell'Ice.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela