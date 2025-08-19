Il passato oscuro di Caltanissetta: le antiche solfare e le storie che in pochi conoscono

Le solfare di Caltanissetta: da Gessolungo a Trabia‑Tallarita. Tragici incidenti, tecnologia, musei immersivi e un’eredità indimenticabile.

Il territorio di Caltanissetta e provincia è stato a lungo cuore pulsante dell’industria dello zolfo: un paesaggio scandito da solfare imponenti, ruderi industriali e memorie struggenti. Oltre trenta siti – da Gessolungo a Trabia‑Tallarita, Bubonia, Montedoro, fino alle piccole Segreto del Sonno e Pietrevive – hanno segnato epoche e comunità, raccontando una storia di progresso, sfruttamento, innovazione e dolore. In questo articolo scoprirai le caratteristiche, i teatri d’incidenti, l’eredità museale e le curiosità “nascoste” di queste miniere uniche al mondo.

Le solfare principali e le loro storie

Tra le miniere che hanno segnato il destino economico e sociale della provincia spiccano:

Solfara Gessolungo : tra le più profonde (300 m), aperta nel 1839, coinvolta in tragici incidenti (1881: 65 morti) con morti tra i carusi, e di proprietà anche del boss Calogero Vizzini.

: tra le più profonde (300 m), aperta nel 1839, coinvolta in tragici incidenti (1881: 65 morti) con morti tra i carusi, e di proprietà anche del boss Calogero Vizzini. Miniera Trabia‑Tallarita (Sommatino–Riesi): già nota nel 1830, dotata di teleferica da 10 km, era uno dei fiori all’occhiello dell’industria solfifera; oggi visitabile tramite il Museo delle Solfare.

(Sommatino–Riesi): già nota nel 1830, dotata di teleferica da 10 km, era uno dei fiori all’occhiello dell’industria solfifera; oggi visitabile tramite il Museo delle Solfare. Solfara Bubonia (Mazzarino): attiva tra 1860–70, oggi dismessa, ha regalato campioni rari di calcite e celestina.

(Mazzarino): attiva tra 1860–70, oggi dismessa, ha regalato campioni rari di calcite e celestina. Segreto del Sonno e Pietrevive (Montedoro): minierette attive nel XIX sec., oggi testimoni silenziose di un’epoca industriale ormai tramontata.

Tecnologia, incidenti e impatti sociali

Le tecniche estrattive, basate su pozzi verticali, discenderie e forni Gill, riservavano condizioni drammatiche ai carusi (bambini‐minatori). L’esplosione del grisù fu una costante minaccia: solo a Gessolungo, nel 1881, morirono 65 minatori

Anche la Trabia‑Tallarita registrò numerose tragedie: nel 1867, 1883, 1903, 1905, 1928 e 1957 – centinaia di vittime e feriti. Nonostante le innovazioni, riscosse immense critiche per i sacrifici umani.

La loro ubicazione è testimoniata dalla Strada Statale 190 delle Solfare, arteria che collega Canicattì a Gela e attraversa molte di queste aree di estrazione.

Valorizzazione e memoria: musei e percorsi

Oggi diverse ex‑zolfare sono state convertite in musei: