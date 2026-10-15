Il Papa ha trascorso bene la notte al Gemelli
ROMA (ITALPRESS) - "Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". E' l'aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, sulle condizioni di salute di Papa Leone X...
ROMA (ITALPRESS) - "Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". E' l'aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'operazione del 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 15 ottobre 2026