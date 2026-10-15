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Il Papa ha trascorso bene la notte al Gemelli

ROMA (ITALPRESS) - "Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". E' l'aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, sulle condizioni di salute di Papa Leone X...

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2026 10:30
Il Papa ha trascorso bene la notte al Gemelli -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". E' l'aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'operazione del 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 15 ottobre 2026

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