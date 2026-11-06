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Il Papa a Mattarella “In America Latina con desideri di pace e fraternità”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel momento in cui mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all'intercessione della Ve...

A cura di Redazione Redazione
06 novembre 2026 11:30
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Il Papa a Mattarella “In America Latina con desideri di pace e fraternità” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - "Nel momento in cui mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all'intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità. Con tali auspici, mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intera nazione italiana". Così Papa Leone XIV in un telegramma inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel momento della partenza per l'Uruguay, prima tappa del suo viaggio apostolico in America Latina.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 06 novembre 2026

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