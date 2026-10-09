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Il Nobel per la pace assegnato a Navanethem Pillay

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Pillay, giurista sudafricana, già giudice della Corte penale internazionale (Cpi) prima di diventare Alto co...

A cura di Redazione Redazione
09 ottobre 2026 13:30
Il Nobel per la pace assegnato a Navanethem Pillay -
Italia
Italpress
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STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Pillay, giurista sudafricana, già giudice della Corte penale internazionale (Cpi) prima di diventare Alto commissario Onu per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillay nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Nata a Durban nel 1941, Pillay ha lottato contro l'apartheid nel suo Paese, servendo come avvocata degli attivisti. Ha lavorato come giudice nel Tribunale penale internazionale per il Ruanda e poi alla Cpi prima di diventare Alto commissario alle Nazioni Unite.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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Verificato il: 09 ottobre 2026

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