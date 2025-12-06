Il Natale in città, accese le luci del nuovo albero di piazza Umberto I

L'ormai tradizionale albero di Natale ha cambiato "pelle", con nuovi allestimenti e un progetto che è stato finalizzato dalla Ghelas multiservizi

Gela. È ufficialmente partito il periodo festivo in città. In serata, l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Terenziano Di Stefano, ha inaugurato l'installazione di piazza Umberto I. L'ormai tradizionale albero di Natale ha cambiato "pelle", con nuovi allestimenti e un progetto che è stato finalizzato dalla Ghelas multiservizi. All'accensione, ha partecipato l'amministratore della multiservizi Guido Siragusa, che ha lavorato in sintonia con sindaco e amministrazione comunale, in primis l'assessore Romina Morselli. Un altro messaggio alla città, con installazioni, luminarie e decorazioni, nonostante le difficoltà dovute al dissesto. Le luci dell'albero di piazza Umberto sono state accese con l'accompagnamento dei canti popolari degli zampognari. Domani sera, invece, sarà la volta dell'albero dell'inclusione, predisposto in piazza San Giacomo.