Il Napoli prova a scappare, la Roma lo riprende: 3-3 al “Maradona”

NAPOLI (ITALPRESS) - Pareggio pirotecnico tra Napoli e Roma: al "Maradona" finisce 3-3, tra rimonte e contro-rimonte e una grande reazione della squadra di Gasperini. Partenopei in vantaggio di due go...

NAPOLI (ITALPRESS) - Pareggio pirotecnico tra Napoli e Roma: al "Maradona" finisce 3-3, tra rimonte e contro-rimonte e una grande reazione della squadra di Gasperini. Partenopei in vantaggio di due gol grazie ad Anguissa (28') e McTominay (48'), ma ripresi in cinque minuti da Soulè (70') e Balerdi (74'). L'inerzia sembra essere dalla parte della Roma, ma un lampo di McTominay (83') riporta avanti il Napoli. Gasperini azzecca il cambio Balerdi, che all'89' segna la prima doppietta in Serie A e regala un buon punto ai giallorossi. Occasione sciupata per rientrare a piedi uniti in corsa Champions dal Napoli, che resta al decimo posto con 11 punti, a -6 dal Como al momento quarto. La Roma non riesce nel sorpasso sul duo di testa formato da Inter e Lazio, in vetta a 19 punti, e resta terza a 18 punti.

Ritmi subito alti, con ribaltamenti di fronte e tanti duelli da una parte all'altra del campo. La Roma prova a schiacciare il Napoli nella propria trequarti, ma la squadra di Allegri si disimpegna spesso bene e riesce rendersi pericolosa in contropiede. Al 24' gli ospiti si creano la prima grande occasione: Soulè serve Malen in piena area di rigore, Rafa Marin buca l'intervento ma l'olandese - leggermente disturbato da Di Lorenzo - calcia addosso a Meret da ottima posizione. Immediata la reazione dei partenopei, con un cross di Politano su cui nè Hojlund nè Lang arrivano a battere a rete. Il match si sblocca su palla inattiva. Punizione di Politano, respinta della difesa della Roma e Zambo Anguissa si inventa una rovesciata dall'altezza del dischetto del rigore sorprendendo Gollini per l'1-0 al 28'. L'undici di Gasperini ci prova, ma sono gli azzurri a sfiorare il raddoppio. Al 42' coast to coast straripante di Hojlund: il danese parte dalla sua trequarti, si spinge fino nell'area avversaria e serve Olivera, che a botta sicura da pochi metri trova un riflesso straordinario di Gollini. Sul ribaltamento di fronte solamente il palo toglie a Cristante e alla Roma l'1-1 a fine primo tempo. Nel secondo tempo il Napoli riparte forte e trova subito il raddoppio: Politano sfugge a Wesley e mette in mezzo per McTominay, che in tuffo di testa batte Gollini - vicino a un altro miracolo sulla linea di porta - per il 2-0 al 48'. Tante imprecisioni nel palleggio della Roma. Politano sguscia nuovamente a un disattento Wesley ma trova la risposta in uscita di un tempestivo Gollini, che salva i suoi dal 3-0. Nonostante l'inerzia dell'incontro tutta verso la squadra di Allegri, Soulè dal nulla riapre i giochi. Al 70' l'argentino, servito dai 20 metri da Malen, trova un sinistro a giro imparabile e firma il 2-1 a 20 minuti dalla fine. La Roma torna a premere e nel giro di cinque minuti pareggia i conti. Angolo di Molina, mischia in area e il pallone finisce sui piedi di Balerdi, che di sinistro batte Meret e mette dentro il 2-2 al 74'. Nel momento migliore dei giallorossi è il Napoli a tornare in vantaggio, con un destro a fil di palo di McTominay dai 25 metri che si inventa il 3-2 all'83'. La squadra di Allegri - espulso poi nel finale per proteste - sembra averla chiusa, ma all'89' la Roma ritrova il pari con la doppietta da subentrato di Balerdi per il 3-3 finale.

- foto Ipa Agency -

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