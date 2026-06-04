Il Mondiale a 48 squadre e la grande lotta tra Europa e Sudamerica

Nel 2030 la Coppa del Mondo FIFA festeggerà i suoi 100 anni con l'edizione numero 24, ma già quest'anno ci sono delle novità senza precedenti, tra cui 48 partecipanti.

Nel 2030 la Coppa del Mondo FIFA festeggerà i suoi 100 anni con l'edizione numero 24, ma già quest'anno alla 23esima ci sono delle novità senza precedenti, tra cui 48 partecipanti e sedicesimi di finale tra gironi e ottavi.

Osservando le statistiche all time e quelle degli ultimi match prima deii Mondiali scopriamo immediatamente che la grande lotta tra le favorite si divide in due continenti: Sud America ed Europa. Per il nostro continente abbiamo Francia e Spagna al top, con l'Inghilterra pronta a subentrare da underdog e fare la differenza. Sul versante sudamericano ci sono Argentina e Brasile inserite nella top 5 delle favorite.

Le novità del Mondiale 2026

Oltre al pallone che deve essere ricaricato, perché al suo interno è presente una scheda elettronica che rileva ogni dato utile per le statistiche dei match, ma anche per aiutare la VAR a intervenire su eventuali situazioni di irregolarità, il numero di squadre è stato aumentato da 36 a 48, con tutte le relative novità.

I gironi sono o 12 e come nelle passate edizioni sono le prime due in classifica a qualificarsi nella fase a eliminazione diretta. La differenza è che anche le migliori 8 Nazionali che chiuderanno al terzo posto, avranno la possibilità di disputare i sedicesimi di finale.

Ed ecco un’altra novità altrettanto succulenta per chi mangia pane e pallone, perché questo Mondiale ci presenta uno scalino in più nel tabellone e aumenta le partite totali fino a 104: più spettacolo, più gol.

Brasile e Argentina più agguerrite che mai

Basta spulciare le news sportive per scoprire la carica incredibile del Brasile. Prima l'accoglienza da re per Carlo Ancelotti, poi i festeggiamenti per la convocazione di Neymar, in un tripudio Verdeoro che si preannuncia davvero esaltante.

A livello statistico sia Brasile che Argentina sono quotate tra 9 e 9.5 nel palinsesto Antepost, con i campioni in carica che vogliono bissare il successo del 2022 per raggiungere il secondo posto dell'albo d'oro FIFA, e la Nazionale Verdeoro che vuole allungare il gap del primo posto arrivando a quota 6 Coppe del Mondo.

Sul versante europeo Spagna e Francia pronte a conquistare il titolo

Ma il palinsesto delle quote mondiali 2026 mette al primo posto la Spagna come favorita assoluta a 5, con la Francia che segue a ruota quotata vincente a 5.5. Al terzo posto delle statistiche fornite dai bookmaker c'è l'Inghilterra, che vuole vincere la seconda Coppa del Mondo per festeggiare i 60 anni dal primo e unico trionfo, quello del 1966.

I bomber più forti del Mondiale 2026

Tra i protagonisti candidati alla vittoria della classifica dei bomber ci sono Messi e Neymar, ma anche Lamine Yamal e Mbappe, con Kane e CR7 pronti a fare la differenza.

Per quanto riguarda i record assoluti, Messi con 13 gol potrebbe superare il record assoluto di Klose a quota 16 reti, mentre Mbappe a quota 12, punta a giocare la sua terza finale e magari vincere la seconda Coppa del Mondo.



