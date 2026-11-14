La presentazione "Il mio veleno, il tuo veleno", domani la presentazione del libro di Marina Ferrara

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di entrare nel mondo narrativo dell’opera e di confrontarsi con l’autrice

Gela. Domenica 15 novembre, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice delle Mura Federiciane, presso l’Auditorium del plesso di Santa Maria di Gesù, si terrà la presentazione del libro "Il mio veleno, il tuo veleno" di Marina Ferrara, prima del concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra”. Psicologa e psicoterapeuta a orientamento sistemico-relazionale, Marina Ferrara affida alle pagine del suo romanzo una riflessione profonda sui legami familiari, sulle ferite che possono tramandarsi da una generazione all’altra e su quelle eredità emotive che, spesso senza essere riconosciute, finiscono per influenzare le storie di chi viene dopo di noi. L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di entrare nel mondo narrativo dell’opera e di confrontarsi con l’autrice sui temi che ne custodiscono il cuore. Il libro ha ricevuto il Premio Opera Prima nell’ambito del concorso letterario La Gorgone d’Oro, lo scorso 18 luglio, un riconoscimento che ha valorizzato l’esordio narrativo dell’autrice. A dialogare con Marina Ferrara saranno Martina Rinzivillo, in rappresentanza di FIDAPA Young – Sezione di Gela, la dott.ssa Roberta Incardona, dottoressa in Giurisprudenza e parent coach, e Giacomo Giurato, presidente di Adoces Sicilia ODV. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Terenziano Di Stefano, dell’assessore alla Cultura Peppe Di Cristina e della presidente della FIDAPA – Sezione di Gela, Giusi Rinzivillo. La presentazione si inserisce in un pomeriggio dedicato alla cultura e alla musica, offrendo un’occasione di incontro e condivisione prima di lasciare spazio alle note del concerto dell’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra”.