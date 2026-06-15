Il ministro Piantedosi in Prefettura a Palermo per la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è arrivato alla Prefettura di Palermo per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata nei giorni scorsi dal prefetto Massimo Mariani. P

PALERMO (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è arrivato alla Prefettura di Palermo per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata nei giorni scorsi dal prefetto Massimo Mariani. Presenti tra gli altri, oltre al ministro e al prefetto, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, il questore Vito Calvino e il procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo Lia Sava.

Piantedosi in precedenza si era recato nella frazione marinara di Aspra in occasione della cerimonia di inaugurazione della villa di corso Italia 63. L’immobile, storicamente noto come “villa Napoli” e confiscato alla criminalità organizzata, rinasce oggi sotto il segno della memoria e del riscatto sociale con l’intitolazione a “Quarto Savona 15”, nome in codice dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, drammaticamente distrutta nell’attentato di Capaci del 23 maggio 1992 e diventerà un centro estivo e presidio di giustizia.

– Foto xd8/Italpress –

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