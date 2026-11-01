Il Milan si prende il derby: Pulisic, Rabiot e Moreira stendono l’Inter

MILANO (ITALPRESS) - Il Milan vince 3-1 il derby contro l'Inter e si porta momentaneamente al quarto posto, dando alla Lazio la possibilità di allungare in testa. Decisive le reti di Pulisic, Rabiot e...

MILANO (ITALPRESS) - Il Milan vince 3-1 il derby contro l'Inter e si porta momentaneamente al quarto posto, dando alla Lazio la possibilità di allungare in testa. Decisive le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, intervallate da quella interista siglata da Bastoni. Ancora una sconfitta nel derby per l'Inter, che non vince una stracittadina da otto partite. Bastano quattro minuti al Milan per trovare l'1-0, grazie a Moreira che dalla destra serve il cross per il colpo di testa vincente di Pulisic. Inter colpita a freddo e Milan che, al 10', ne approfitta per il raddoppio: schema su corner che libera Rabiot per la girata mancina che si infila alle spalle di Martinez. Presa di sorpresa la squadra di Cristian Chivu che però si scuote al 22' e accorcia le distanze, con l'angolo battuto da Calhanoglu e spizzato da Akanji per la deviazione di Bastoni che vale il 2-1. Partita che si accende e Inter che crea, al 33', la chance del pari con Spence, perso da De Winter e fermato solo da Maignan con un riflesso.

Rossoneri di nuovo in avanti e terzo gol che arriverà al 43', con la punizione dal limite dell'area battuta da Moreira che scavalca la barriera interista e batte Martinez. Si va così a riposo sul 3-1, con le due squadre che rientrano dall'intervallo senza cambi. L'Inter prova a farsi vedere dalle parti di Maignan, con il pallone filtrante alto a cercare l'inserimento di Carlos Augusto che in tuffo di testa non è preciso nell'indirizzare il pallone. Si abbassa il ritmo nella ripresa, con le due squadre che lottano in mezzo al campo. Chivu cambia il suo schieramento, inserendo Zielinski e Mkhitaryan. Proprio in seguito a questa sostituzione una nuova azione nerazzurra porta Guida a fischiare rigore, salvo poi revocarlo dopo un breve controllo al Var. L'Inter non trova la scintilla per impensierire il Milan, che invece gestisce bene il finale di gara e conquista tre punti che accorciano la distanza dalla vetta.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).