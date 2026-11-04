Il Milan ritrova l’Europa League, Amorim “Col Ferencvaros bisogna vincere”

MILANO (ITALPRESS) - "La partita con l'Inter è il passato, va dimenticata e bisogna pensare all'Europa League. E' una partita molto importante e più che il risultato bisogna mantenere questa continuit...

MILANO (ITALPRESS) - "La partita con l'Inter è il passato, va dimenticata e bisogna pensare all'Europa League. E' una partita molto importante e più che il risultato bisogna mantenere questa continuità che si è vista durante la gara con l'Inter. Dobbiamo ritrovarla anche domani, poco importa chi gioca, bisogna vincere, è una partita molto importante per i nostri obiettivi: vogliamo andare fino in fondo". Ruben Amorim, dopo il successo nel derby, punta ad aggiustare anche la classifica del Milan in Europa League, fin qui gravata dalle sconfitte con Benfica e Bournemouth.

A San Siro arriva il Ferencvaros, "che non ha niente da perdere. E' un avversario importante che ha già 9 punti e non ha mai perso in campionato, una squadra abituata a vincere, a prescindere dal contesto. Dovremo essere concentrati, umili e bravi nei dettagli". Questo però non significa che ci saranno dei cambiamenti nell'undici titolare. "Detto che la partita più importante è la prossima, bisogna stare attenti con alcuni giocatori perchè abbiamo un programma importante alle spalle e non possiamo permetterci di perdere dei calciatori per le prossime gare. E' una partita importante ma bisogna far ruotare un pò la rosa", conferma Amorim.

E sulla differenza di rendimento fra serie A ed Europa League ribatte: "A volte bisogna fare delle scelte che possono cambiare il modo di giocare. Ad ogni modo, anche se abbiamo vinto l'ultima partita con l'Inter, dovremmo avere più punti in campionato. Possiamo fare meglio, sia in serie A che in Europa League, poi ogni partita ha la sua storia ma penso che possiamo cambiare le cose".

Il tecnico portoghese è consapevole di avere fra le mani una squadra che è "capace di vincere qualsiasi partita e perdere qualsiasi partita: dipende dal nostro approccio, e a volte dall'avere o meno un pizzico di fortuna. Abbiamo però già un'identità perchè vogliamo dominare le partite, a volte ci riusciamo e altre no. Ma cerchiamo sempre di essere propositivi, la nostra identità è questa. Mi chiedete sempre quando renderemo al massimo ma non raggiungeremo mai il massimo, anche se vincessimo tutte le partite, perchè si può sempre migliorare - il pensiero dell'allenatore rossonero - Per esempio ci manca la capacità di spingere indietro gli avversari per creare più occasioni da gol, è il nostro problema più grande così come essere continui dentro la partita e farlo per più gare. Stiamo giocando meglio ma c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto negli ultimi 30 metri".

Nella ripresa contro l'Inter si è visto però un Milan "grande", almeno per la sua capacità di controllare la partita. "Ripartire dal secondo tempo del derby? Ma non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il primo, dove siamo andati in vantaggio - sottolinea ancora Amorim - Il nostro modo di controllare la partita nella ripresa è stato un altro punto perchè siamo migliorati nella comprensione del gioco ma per esempio, contro la Lazio, il secondo tempo è stato più intenso. Il derby, comunque, era solo una partita: durante la settimana, anche se giocavamo prima col Bologna, si parlava solo del derby ed è una mentalità da piccola squadra preoccuparsi solo delle partite importanti, tutte lo sono. Ecco perchè il Ferencvaros mi dirà tanto sulla mia squadra".

E sul fatto di non essere apparso emozionato dopo il successo dell'Inter, Amorim replica: "Quando vinceremo lo scudetto o un titolo importante lo sarò, o forse nemmeno perchè starò già pensando al prossimo trofeo".

In conferenza stampa con l'allenatore portoghese anche Koni De Winter, ormai diventato un giocatore imprescindibile. "Rispetto all'anno scorso mi sento più importante, sento la fiducia: è un bel momento della mia carriera - conferma - Sto bene, sia fisicamente che mentalmente, quando ci sono più partite devi essere sempre pronto a giocare. Il Ferencvaros? E' una bella squadra, in fiducia, che sta andando molto bene ma faremo del nostro meglio cercando di non prendere gol".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).