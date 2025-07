Il Lions Gela Host dona nove televisori al reparto di chirurgia

Il gesto di solidarietà nasce dall’esigenza manifestata da un degente, trasferito da un ospedale regionale , che si era ritrovato in una stanza sprovvista di televisione.



Gela. Nove televisori da 32 pollici sono stati donati questa mattina dal Lions Club Gela Host al reparto di Chirurgia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Il gesto di solidarietà nasce dall’esigenza manifestata da un degente, trasferito da un ospedale regionale , che si era ritrovato in una stanza sprovvista di televisione.

La richiesta è stata subito accolta dal club service presieduto da Grazio di Bartolo, che in tempi record si è mobilitato per dotare tutte le camere dei degenti dei nuovi apparecchi, rendendo più accogliente e umano l’ambiente ospedaliero. «Si tratta di un gesto di grande sensibilità e concretezza – ha dichiarato il primario del reparto, dott. Buttafuoco –. Sono particolarmente colpito e grato per la tempestività e l’attenzione dimostrate dal Lions Club Gela Host, che hanno risposto con generosità e rapidità all’appello. Questo permetterà ai nostri pazienti di trascorrere la degenza in un clima più sereno e confortevole». Alla cerimonia di consegna dei televisori inseme al direttore unita' operativa chirurgica Alessandro Buttafuoco era presente anche il direttore sanitario dell’area sud, che ha voluto ringraziare il lions club e tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile la donazione. «Si tratta di un piccolo, ma significativo contributo alla qualità dell’assistenza e alla serenità dei degenti – ha commentato – un esempio di solidarietà e collaborazione tra realtà associative e mondo sanitario».

Grazie a questa iniziativa, il reparto di Chirurgia del “Vittorio Emanuele” che a settembre sarà completamente ristrutturato ,si arricchisce di un servizio utile e apprezzato, che contribuirà a rendere più leggera la degenza dei pazienti e dei loro familiari.