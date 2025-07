Il grest Regina Pacis torna in bici al kartodromo di Gela

Tra giochi, momenti di preghiera e giri in pista, bambini e animatori hanno vissuto un’esperienza all’insegna dello sport, della condivisione e della fede.

Gela. Il Grest della parrocchia Regina Pacis torna al kartodromo di Gela . Decine di bambini e ragazzi, accompagnati da animatori e volontari, hanno raggiunto in bici il circuito cittadino per vivere una giornata all’insegna del gioco, della fede e della comunità. Un evento che si rinnova ogni anno e che rappresenta un momento speciale per tutti i partecipanti: i più piccoli si sono divertiti con attività ludiche, giri in pista e momenti di animazione, mentre non sono mancati gli spazi dedicati alla preghiera e alla riflessione, nel pieno spirito del Grest.

“È un’occasione per stare insieme, divertirsi e condividere i valori dell’amicizia e del rispetto”, hanno spiegato alcuni degli animatori. L’iniziativa, organizzata con grande cura dalla parrocchia, si è svolta in un clima di entusiasmo e sicurezza. Il kartodromo si è così trasformato, per un giorno, in un luogo di festa e spiritualità, dove la semplicità di una pedalata si è unita al desiderio di crescere insieme, con il cuore colmo di gioia e gratitudine.

Il Grest Regina Pacis si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’estate dei giovani a Gela, capace di unire fede, divertimento e comunità.