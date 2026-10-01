Il grande jazz di Francesco Cafiso arriva al museo della nave

Il grande jazz arriva al Museo della Nave: domenica 4 ottobre protagonista Francesco Cafiso, insieme a Marco Grillo, con due spettacoli alle 18.30 e alle 21.00.

Gela. Il talento di uno dei più apprezzati sassofonisti jazz italiani incontra la storia e il patrimonio archeologico di Gela. È Francesco Cafiso il protagonista del prossimo appuntamento di Note al Museo & Pillole di Mare, la rassegna promossa da BEMA S.r.l., che domenica 4 ottobre porterà la sua musica nel patio esterno del Museo della Nave di Gela, nell’Area Archeologica del Bosco Littorio." Cafiso, talento riconosciuto sulla scena jazz internazionale fin da giovanissimo, sarà sul palco insieme al chitarrista Marco Grillo, per un concerto costruito sul dialogo tra sax e chitarra. Un incontro musicale che attraverserà grandi standard del jazz internazionale e composizioni originali dello stesso Cafiso, lasciando ampio spazio all’improvvisazione e all’interplay tra i due musicisti" Ha dichiarato il direttore artistico Matilde Casciana.

Un appuntamento che punta dunque sull’eccellenza musicale, ma anche sulla capacità dell’arte di dare nuova vita ai luoghi della cultura. La musica di Cafiso incontrerà infatti la suggestiva cornice del Museo della Nave, creando un connubio tra patrimonio archeologico e jazz. Dopo il successo dell’appuntamento Note al Museo, la rassegna prosegue con due spettacoli, alle 18.30 e alle 21.00, per consentire al pubblico di scegliere l’orario preferito.

«Dopo la risposta straordinaria ricevuta dal primo appuntamento, abbiamo voluto proseguire mantenendo fede all’idea che è alla base di Note al Museo: creare occasioni concrete per riportare il pubblico nei luoghi della nostra storia – dichiara Emanuela Pace –. Il concerto di Cafiso e Grillo rappresenta un nuovo passo di questo percorso. Il nostro obiettivo è costruire appuntamento dopo appuntamento un rapporto nuovo tra la città e il proprio patrimonio. Non vogliamo limitarci a organizzare eventi, ma creare occasioni perché questi luoghi vengano frequentati, conosciuti e riconosciuti sempre più come parte viva della comunità».

Dopo il successo del primo evento gli organizzatori hanno deciso di attuare la vendita fisica.Da oggi è possibile acquistare i biglietti anche fisicamente a Gela, presso la Tabaccheria Amodeo di via Venezia 359.La prevendita è inoltre disponibile online tramite i-Ticket, con la possibilità di scegliere direttamente tra lo spettacolo delle 18.30 e quello delle 21.00.

Una serata nel segno del grande jazz, con un artista di rilievo internazionale e una location d’eccezione: Francesco Cafiso al Museo della Nave sarà un nuovo incontro tra la musica e la storia di Gela.