Il giudice Miriam D'Amore lascia il tribunale, si è insediata a Enna: sarà presidente

Lascia certamente un'impronta importante

Gela. Il giudice Miriam D'Amore lascia il tribunale di Gela e questa mattina si è insediata in quello di Enna, dove svolgerà il ruolo di presidente. Il magistrato, per anni, ha guidato la sezione penale del tribunale locale e ha svolto inoltre il compito di facente funzioni come presidente in uno dei momenti più difficili, quello della lunga pandemia. Oggi, si è presentata davanti ai colleghi ennesi, alle istituzioni del territorio e agli avvocati del foro. Fino all'ultimo, ha presieduto il collegio penale del tribunale gelese, in procedimenti molto articolati e complessi. Lascia certamente un'impronta importante e oggi a Enna, tra gli altri, c'era pure l'ex procuratore capo locale Asaro, che ha voluto assistere all'insediamento del presidente D'Amore, insieme al presidente del tribunale gelese Riggio.