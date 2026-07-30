Il Generale Del Monaco in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani

Il Comandante della Legione ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per l'attività quotidianamente svolta dai Carabinieri

TRAPANI (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, accolto dal Comandante Provinciale Mauro Carrozzo, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, dove ha incontrato i militari del Nucleo Investigativo che hanno condotto una complessa attività investigativa nel territorio di Petrosino e culminata, nei giorni scorsi, nell’esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo nei confronti di 12 indagati e 9 decreti di perquisizione emessi dalla Procura dei minorenni di Palermo.

Le attività d’indagine avevano consentito di ricostruire l’operatività dell’organizzazione mafiosa Cosa nostra operante sul territorio di Petrosino, inserita nel mandamento mafioso di Mazara del Vallo, e come il gruppo criminale attraverso metodi tipicamente mafiosi esercitasse il controllo del territorio con la forza dell’intimidazione garantendo il sostentamento economico del sodalizio attraverso illecite attività criminali.

Nel corso dell’incontro, si legge in una nota, il Generale Del Monaco ha espresso il proprio “vivo apprezzamento” ai militari impegnati nelle indagini, complimentandosi “per la professionalità, la determinazione e l’elevato livello investigativo dimostrati”. Il Comandante della Legione ha inoltre sottolineato come il costante impegno dell’Arma nel contrasto alla criminalità organizzata rappresenti un fondamentale presidio di legalità e sicurezza, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia che la popolazione ripone quotidianamente nei confronti dell’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, prosegue la nota, il Generale Del Monaco si è recato presso le Stazioni Carabinieri di Partanna e Gibellina, dove ha incontrato i militari in servizio nei rispettivi comandi e anche in questa occasione, il Comandante della Legione ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per l’attività quotidianamente svolta dai Carabinieri a favore delle comunità locali, evidenziando il ruolo insostituibile delle Stazioni quali punto di riferimento per i cittadini e presidio di prossimità, impegnato ogni giorno nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità, nonché nell’assicurare assistenza e vicinanza alla popolazione.

“La visita ha rappresentato un momento di particolare vicinanza del vertice della Legione Carabinieri Sicilia ai militari della provincia di Trapani, con un riconoscimento concreto dell’impegno profuso sia nelle più rilevanti attività investigative sia nel quotidiano servizio svolto al fianco dei cittadini”, sottolinea la nota.

– Foto ufficio stampa Carabininieri –

(ITALPRESS).