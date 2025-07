Il generale Del Monaco in visita al comando provinciale dei Carabinieri di Messina

MESSINA (ITALPRESS) & Il comandante della Legione Carabinieri & generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Messina. Dopo l& con le autorità del capoluogo, Del

MESSINA (ITALPRESS) – Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Messina. Dopo l’incontro con le autorità del capoluogo, Del Monaco si è recato presso la caserma “A. Bonsignore” dove è stato ricevuto dal comandante provinciale colonnello Lucio Arcidiacono e, successivamente, ha incontrato i comandanti e una rappresentanza dei reparti dell’Arma presenti nella provincia peloritana, nonché una delegazione dell’Associazione nazionale Carabinieri.

Nella circostanza il generale Del Monaco, che da poco ha assunto l’incarico di comandante della Legione “Sicilia”, ha ringraziato tutti i Carabinieri presenti per gli eccellenti risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata e per l’impegno quotidianamente profuso in tutto il territorio della provincia di Messina, sottolineando l’importante lavoro di prossimità, vicinanza e assistenza svolto in favore della popolazione.

In particolare, si è soffermato sull’importanza delle attività condotte nell’ambito della lotta alle organizzazioni di tipo mafioso presenti in provincia e con ramificazioni con le medesime organizzazioni operanti in altri territori dell’isola.

Il generale ha inoltre ricordato i suoi predecessori al Comando Legione “Sicilia”, esprimendo particolare orgoglio per il fatto di poter prestare, per la prima volta nella carriera, servizio in terra siciliana dove l’Arma, con la sua capillare presenza dei comandi di stazione, è presidio di legalità anche nei centri minori. Da ultimo ha voluto sottolineare l’importanza che rivestono i Carabinieri in congedo iscritti alle Sezioni provinciali dell’Associazione nazionale Carabinieri e le attività svolte dai militari dell’Arma delle organizzazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

– Foto Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)