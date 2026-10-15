Il Generale dei Carabinieri Del Monaco in visita a Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi

PALERMO (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi, negli omonimi comuni della provincia di Palermo e ri

PALERMO (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi, negli omonimi comuni della provincia di Palermo e ricomprese nella giurisdizione territoriale della Compagnia Carabinieri di Monreale.

Nel corso delle visite, l’Alto Ufficiale ha incontrato i militari presenti rivolgendo loro parole di apprezzamento, incoraggiamento e stimolo a proseguire con dedizione nell’assolvimento dei compiti istituzionali. Il Generale Del Monaco ha sottolineato, in particolare, il ruolo fondamentale delle Stazioni Carabinieri nelle realtà territoriali più piccole, dove la presenza dell’Arma rappresenta non soltanto un presidio di legalità e sicurezza, ma soprattutto un punto di riferimento umano e istituzionale per le comunità.

Nel suo intervento, il Comandante della Legione ha richiamato i militari all’importanza di vivere la professione con passione, entusiasmo e autentico spirito di servizio, invitandoli ad “abitare l’uniforme”, facendo della scelta professionale compiuta una vocazione da coltivare quotidianamente con orgoglio e convinzione. Particolare attenzione è stata poi riservata al rapporto di fiducia che lega l’Arma ai cittadini, un patrimonio prezioso da custodire quotidianamente attraverso l’esempio personale, la correttezza dei comportamenti e la coerenza con i valori che da sempre contraddistinguono l’Istituzione. Ha richiamato, in particolare, la responsabilità di ciascun Carabiniere a non depauperare, attraverso comportamenti non consoni al ruolo ricoperto, quel patrimonio di stima, rispetto e credibilità che le comunità riconoscono all’Arma, ricordando come il prestigio dell’uniforme si alimenti anzitutto con la condotta e l’esempio di chi la indossa.

Il Comandante ha inoltre evidenziato l’importanza di coltivare un ambiente lavorativo sereno, coeso e improntato al rispetto reciproco, nel quale ciascun militare possa sentirsi parte integrante di una squadra, trovando nel dialogo e nel confronto con i colleghi un’occasione di crescita personale e professionale.

Non è mancato un richiamo alla necessità di mantenere costantemente elevati i livelli di attenzione e vigilanza durante il servizio sul territorio, senza mai abbassare la guardia rispetto alle dinamiche delle comunità di riferimento. Un’attività da svolgere con umiltà, capacità di ascolto e disponibilità al confronto, qualità indispensabili per comprendere le esigenze dei cittadini e interpretare al meglio la missione affidata all’Arma.

In conclusione, il Generale Del Monaco ha esortato i militari a vivere pienamente il territorio, ad amare il proprio lavoro e a conservare l’entusiasmo della scelta compiuta, continuando a essere, con il proprio esempio e il proprio impegno quotidiano, custodi del buon nome e del prestigio dell’Istituzione.

La visita si è svolta in un clima di cordialità e vicinanza, rappresentando per i militari delle due Stazioni un significativo momento di confronto e di rinnovata motivazione al servizio delle comunità locali.

-Foto ufficio stampa Carabinieri, il Generale in visita a Piana degli Albanesi-

(ITALPRESS).