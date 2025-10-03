Il Generale dei Carabinieri Claudio Domizi consegna la Medaglia Mauriziana a 18 militari

Il Generale Domizi li ha ringraziati "per l’altissimo profilo del servizio da loro prestato nel corso degli anni, segno di una dedizione costante e instancabile".

MESSINA (ITALPRESS) – A Messina, presso la sala rappresentanza della caserma “Bonsignore”, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi ha consegnato a 18 militari, di ogni ordine e grado (in servizio o in congedo), i diplomi con cui è stata loro conferita la “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”.

Tale riconoscimento – istituito nel 1839 da Re Carlo Alberto di Savoia e conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa – viene concesso ai militari che si sono distinti maturando 50 anni di carriera militare, computati sommando gli anni di servizio con quelli svolti in comando e in missioni di pace all’estero.

La ricompensa costituisce quindi un ambito traguardo per tutti i militari che riescono a conseguirlo, assumendo un significato profondo e testimoniando l’importanza dei valori su cui si fonda il servizio.

Nella circostanza, il Generale Domizi, oltre a elogiare tutti gli insigniti, li ha infatti ringraziati “per l’altissimo profilo del servizio da loro prestato nel corso degli anni, segno di una dedizione costante e instancabile”.

Inoltre, il conferimento della medaglia consente ai decorati di entrare a far parte anche dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, comunemente nota con l’appellativo di “Nastro Verde”, con un chiaro richiamo al colore del nastro che la regge.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari dei militari premiati, nonché alcuni appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde”, quest’ultima rappresentata dal Coordinatore Territoriale della 6^ Circoscrizione – Sicilia e Calabria, sotto tenente in congedo Domenico Lombardo.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).