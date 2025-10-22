Il gelese Crocifisso Duchetta alla "Outpost Ravenna for energy transition" con Eni

A 23 anni, il gelese Crocifisso Duchetta entra nella Outpost Ravenna di Eni: talento siciliano per la transizione energetica.

A 23 anni, Crocifisso Duchetta è stato selezionato per partecipare alla “Outpost Ravenna For Energy Transition”, piattaforma di innovazione promossa da Eni Joule con il sostegno del Comune di Ravenna e delle imprese locali. L’iniziativa, attiva su scala internazionale, punta a formare giovani Innovation Manager in grado di affrontare le sfide della transizione energetica e dell’innovazione industriale.

Il percorso ha previsto workshop, laboratori di open innovation, attività di matching tra imprese e startup e collaborazioni con realtà industriali del territorio. Duchetta ha preso parte allo sviluppo di progetti pilota (Proof of Concept), lavorando su soluzioni in sinergia con startup internazionali e aziende locali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di Ravenna come centro per la transizione energetica.

“È stata un’esperienza formativa di altissimo livello, che mi ha permesso di lavorare in team interdisciplinari e di confrontarmi con realtà imprenditoriali all’avanguardia nella transizione energetica”, ha dichiarato Duchetta durante l’evento conclusivo.

Insieme ad altri sette giovani selezionati, Duchetta ha rappresentato una nuova generazione di professionisti preparati ad affrontare i cambiamenti legati alla sostenibilità e allo sviluppo tecnologico. Il programma ha evidenziato l’importanza di investire in percorsi formativi integrati con il mondo produttivo e aperti al contesto internazionale.

In un panorama nazionale che guarda con crescente attenzione alla sostenibilità, la partecipazione di Duchetta conferma il valore di iniziative capaci di connettere formazione, impresa e innovazione.