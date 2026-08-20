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Il Gela vince di misura a Mazzarrone: decisiva la rete di Nardella

L’esterno classe 2004 Francesco Nardella decide il match fra Gela e Mazzarrone, terminato sul punteggio di 1-0.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
20 agosto 2026 19:58
Il Gela vince di misura a Mazzarrone: decisiva la rete di Nardella - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
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Gela. Il Gela sbanca lo stadio “Anastasi” di Mazzarrone nel segno di Francesco Nardella. Ai biancazzurri basta la rete del classe ‘04 per conquistare anche la terza amichevole precampionato, in attesa del primo impegno ufficiale di domenica.

Rispetto ai test match precedenti, Comandatore cambia qualche pedina dell’undici titolare. In porta non Colace ma il greco Koukouritakis. A comporre la retroguardia Alessandro Nardo, Scuderi, Tuvé e Ferrigno. A centrocampo Vogiatzis e Ceesay, mentre formano il poker offensivo Nardella, Nanapere, Aperi e Valenti.

Nuove buone indicazioni per lo staff tecnico biancazzurro a tre giorni dalla sfida di Coppa contro il Licata, in programma per le 20 di domenica.

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