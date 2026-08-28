Il Gela si tinge di rosa: nasce la prima squadra di calcio femminile

Oggi al Mattei di Macchitella il primo stage di selezione per il nuovo progetto.

Gela. Gela Calcio e Amo Gela uniscono le forze e danno il via a un nuovo percorso sportivo interamente dedicato al calcio femminile. La collaborazione tra le due società nasce dalla volontà da parte di entrambe di portare avanti un progetto solido e duraturo. L’obiettivo è quello di dare alle ragazze gelesi e non solo la possibilità di mettersi in gioco e scendere in campo con addosso quei colori biancazzurri che hanno fatto la storia del calcio gelese. Il primo stage di selezione avrà luogo oggi pomeriggio all’Enrico Mattei di Macchitella e vedrà protagoniste le atlete che hanno il piacere di partecipare a un progetto che, in città, non era mai stato promosso prima d’ora.

“Sento a cuore questo progetto perché le ragazze del territorio avranno per la prima volta la possibilità di approdare nel mondo del calcio a 11 femminile - dichiara ai nostri microfoni il responsabile del progetto Felice Mezzasalma -. Abbiamo trovato degli accordi con altre società e tutti potranno avvicinarsi a questo progetto promosso dal Gela Calcio. Non vediamo l’ora di iniziare”.

“Noi crediamo nei valori dello sport, sia in ambito maschile che femminile - afferma il vice presidente del Gela Giuseppe La Spina -. Penso che bisogna iniziare un percorso nuovo in quanto nel nostro territorio ci sono diverse ragazze che attendono solo di essere valorizzate. Il nostro è un impegno incentrato non solo su questa stagione ma anche sulle prossime”.

Mezzasalma e Monachella arrivano da un’esperienza importante nel mondo dello sport femminile, seppur maturata nel calcio a 5 piuttosto che nel calcio a 11, disciplina al centro del progetto avviato nelle ultime settimane. Lo scorso anno, infatti, l’Amo Gela Women ha preso parte al campionato di Serie C di Futsal. I risultati non sono stati all’altezza delle aspettative ma la società ne ha comunque tratto una preziosa esperienza. Un bagaglio che lo staff intende valorizzare anche in questa nuova avventura calcistica, che vedrà ancora una volta protagoniste le atlete gelesi, questa volta sui campi di calcio a 11.

“Mi porto dietro una grande ed emozionante esperienza. Mi sono parecchio ricreduto, devo dire che è vero che le ragazze hanno una marcia in più - conclude Mezzasalma -. Non posso fare altro che ringraziare le atlete che ci hanno aiutato l’anno scorso per tutto quello che hanno fatto. Mi hanno dato la forza di portare avanti questo progetto ed estenderlo adesso al calcio a 11”.