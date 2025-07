Il Gela si presenta ai tifosi: ritiro al via lunedì al “Presti”

Nei giorni successivi, per via del caldo, ci si sposterà sulle pendici dell’Etna, dove le temperature saranno più agevoli.

Gela. Manca sempre meno all’inizio della stagione del Gela, che lunedì prossimo darà il via al ritiro precampionato. Giorno 28, infatti, al “Vincenzo Presti” si svolgeranno i primi allenamenti in gruppo in vista del prossimo torneo di Serie D, raggiunto lo scorso 15 giugno dopo un’annata condita da poche sbavature. Nei giorni successivi ci si sposterà sulle pendici dell’Etna, location scelta appositamente per le temperature più fresche. Si deve ripartire dalle emozioni provate ormai più di un mese fa e cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Non ci si aspetta chiaramente un altro salto di categoria ma la dirigenza biancazzurra si sta muovendo per costruire una squadra che possa ben figurare e dire la sua in un campionato prestigioso.

Il primo colpo ufficializzato è stato quello di Dario Maltese, approdato alla corte di Toti Vittoria con oltre 240 presenze in C, oltre che 12 in cadetteria. Per assicurarsi il cartellino del mediano, tra l’altro, il Gela ha dovuto far fronte a diverse contendenti consapevoli che l’ex Nissa sposta gli equilibri delle squadre e porta leadership all’interno delle compagini in cui milita.

Successivamente, è stato annunciato l’arrivo di Mauro Bollino. Il Gela ci provò lo scorso novembre a portare l’ex Paganese in Eccellenza ma la Nocerina ebbe la meglio, forte di un secondo posto in classifica in quarta divisione alle spalle del Casarano.

Successivamente è stato il turno del jolly offensivo Sebastiano Aperi, che tra C e D ha collezionato quasi 400 presenze e messo a segno 86 reti. Con il Padova, tra l’altro, ha conquistato una storica promozione in Lega Pro.

Nei giorni successivi carrellata di ufficialità e organico ormai quasi al completo. Alessandro Cangemi, Maikol Benassi e Dario Giacomarro nel giro di 24 ore e qualità che va alzandosi sempre di più.

Sabato pomeriggio, poi, la ciliegina sulla torta, con il ritorno al Gela del “figliol prodigo” Vincenzo Tuccio, reduce da 100 presenze in D con Ragusa, Sancataldese, Nissa e Akragas.

A breve sarà il turno del tanto atteso bomber. Sono tanti i profili sondati ma pare che nessuno abbia ancora firmato. Tra i vari nomi quello di Agustin Marsico. Ci si aspetta anche qualche novità tra gli under.

Per quanto riguarda le riconferme, invece, Tomas Colace ha rinnovato per due anni fino al 2027. Verso la permanenza, come anticipato negli scorsi giorni, anche Simone Giuliano e Amedeo Vincenzi.