Il Gela pesca da Pozzuoli: presi Benassi e Cangemi

Gela nel vivo del mercato estivo.

Gela. Maikol Benassi e Alessandro Cangemi sono due nuovi giocatori del Gela Calcio, nel vivo del mercato estivo. Il club biancazzurro, nelle ultime 24 ore, ha ufficializzato l’ingaggio di Sebastiano Aperi e preso i due esperti giocatori citati poc’anzi. Il primo, Benassi, è un difensore di enorme affidabilità che ha già vinto quattro campionati di D con Novara, Lucchese, Parma e Cesena. Tutte società prestigiose che hanno potuto contare sull’apporto in mezzo al campo del difensore passato anche da Siracusa, dove ha conosciuto mister Gaspare Cacciola, che lo ha richiesto e ottenuto per il prossimo anno. Cangemi, così come Benassi, ha militato, nell’ultima stagione, nella Puteolana, nel girone G, con cui ha ottenuto una serena salvezza e un ottavo posto in graduatoria. Si tratta di un centrocampista che offre qualità e quantità all’organico del tecnico etneo, oltre che grande esperienza. Per lui un curriculum ricco di esperienza. Acireale, Trapani e Paternò le ultime tre casacche indossate prima di quella campana. A Gela ci si aspetta tanto da un centrocampista dotato di grande tecnica e bravo anche ad insaccare il pallone in rete.