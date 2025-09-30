Il Gela non chiude il mercato, Sclafani è biancazzurro

Ha firmato un contratto biennale

Gela. Colpo sulla fascia del Gela, che porta al “Vincenzo Presti” il laterale destro Riccardo Sclafani. Classe 2007, è cresciuto nel settore giovanile del Messina prima di approdare al Sant’Agata, con cui ha debuttato in Serie D. A metà della scorsa stagione è passato alla Nissa, con cui ha completato l’annata. Arriva proprio dal sodalizio nisseno e ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club presieduto da Toti Vittoria.