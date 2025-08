Il Gela fa l'esordio stagionale: il 24 agosto sfida in trasferta il Castrumfavara per la Coppa Italia

In palio fra la compagine di casa e quella con a capo Toti Vittoria l’accesso al primo turno contro il Ragusa

Gela. Domenica 24 agosto lo stadio “Giovanni Bruccoleri” di Favara farà da teatro all’esordio ufficiale del Gela per quanto riguarda la stagione 2025/26. I biancazzurri saranno impegnati contro la Castrumfavara per il primo turno preliminare di Coppa Italia Serie D. In caso di parità nei 90 minuti non si disputeranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. In palio fra la compagine di casa e quella con a capo Toti Vittoria l’accesso al primo turno contro il Ragusa.