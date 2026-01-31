Il Gela cerca la rivincita sul campo contro una Sancataldese in difficoltà

I biancazzurri vengono da un inaspettato ko esterno in casa della Vigor Lamezia e cercano un altro successo casalingo. Ancora più delicata la situazione dei verdeamaranto, che non trovano i tre punti dalla sfida del 21 dicembre contro il Savoia.

Gela. Le limitazioni dovute ai lavori non fermeranno gli appassionati al mondo biancazzurro, pronti a trascinare il Gela verso una vittoria che risulterebbe fondamentale nell’economia di un campionato lungo e tutto da vivere. Alle 15:30 il via ad un derby molto sentito dalle due tifoserie. A settembre l’andata della sfida, terminata 1-0 in favore della Sancataldese dopo una prova evanescente da parte dei gelesi. Quella sconfitta diede inizio ad un periodo estremamente buio per i biancazzurri che ha portato poi all’esonero di Gaspare Cacciola, sostituito successivamente da Giuseppe Misiti.

Non figurerà nell’elenco dei convocati il nome di Sebastiano Aperi, fuori dopo aver ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato. Rientra, invece, Vincenzo Tuccio, che a Lamezia Terme ha scontato il turno di squalifica dopo la gara contro il Messina.

Torneranno a Gela da avversari i talenti locali Andrea e Flavio Ferrigno. Il primo è cresciuto nel vivaio locale ma non ha mai vestito la divisa della squadra della sua città tra i grandi. Flavio, invece, ha disputato una stagione in Eccellenza con Mirko Fausciana per poi tornare, quest’anno, dopo una sfortunata parentesi all’Akragas. A dicembre, però, la risoluzione del contratto e l’addio al Gela in direzione San Cataldo.

Le due squadre, dall’unico precedente in stagione, sono state profondamente rimaneggiate e hanno anche cambiato guida tecnica. I biancazzurri vengono da un inaspettato ko esterno in casa della Vigor Lamezia e cercano un altro successo casalingo. Ancora più delicata la situazione dei verdeamaranto, che non trova i tre punti dalla sfida del 21 dicembre contro il Savoia. Da lì in poi un pareggio e tre sconfitte per gli uomini di Vanzetto, chiamati a trovare il riscatto al “Presti” per riacquisire fiducia e consapevolezza e soprattutto per abbandonare la zona playout.