Il Gela Basket si aggiudica lo scontro al vertice: Alfa Catania superata a domicilio 66-71

Quattro gli uomini in doppia cifra tra le fila biancazzurre: Hajrovic mette a referto 16 punti, seguito dai 14 di Jelic, i 12 dell’ultimo arrivato Provenzani e gli 11 di Giusti.

Gela. Blitz del Gela Basket sul parquet della palestra “Leonardo da Vinci”. Interrotta l’imbattibilità della capolista Alfa Catania, piegata con un autorevole 66-71. Gli etnei mantengono il pallino del gioco per i primi trenta minuti, con i biancazzurri che rimangono in gara attardati di qualche lunghezza. L’ultimo parziale della sfida del Gela Basket è di quelli da incorniciare. 10 punti subiti e ben 22 segnati dal quintetto gelese, che conquista prepotentemente lo scettro del girone, a pari punti con l’Alfa Catania che si aggiudicò la sfida d’andata. Quattro gli uomini in doppia cifra tra le fila ospiti: Hajrovic mette a referto 16 punti, seguito dai 14 di Jelic, i 12 dell’ultimo arrivato Provenzani e gli 11 di Giusti.