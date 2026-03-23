Il Gela Basket ritrova la via del successo: Virtus Trapani superata agevolmente dai locali
89-65 il punteggio al termine di una contesa a senso unico che ha visto dominare i biancazzurri.
A cura di Giovanni Indovina
23 marzo 2026 07:00
Gela. Il Gela Basket archivia le due sconfitte contro gli Svincolati Academy e contro la Dierre Reggio Calabria e ritrova il sorriso. I biancazzurri brindano a tre punti importanti nell’economia della poule promozione. Virtus Trapani regolata 89-65 dalla corazzata locale, brava a mantenere il pallino del gioco per l’intera durata dell’incontro.
Occhipinti è, ancora una volta, il top scorer dei biancazzurri. 18 punti per l’ex Siaz, seguito dai 15 del solito Hajrovic, dai 13 di Frolov e dai 12 di Gaspare Caiola. A poco servono, tra le file ospiti, i 19 punti di Miculis.