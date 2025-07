Il Gela Basket parla anche albanese: preso Andri Jareci

Il giovane albanese vanta anche esperienze in ambito internazionale con la propria selezione nazionale agli Europei Under 20 Division B.

Gela. Terzo colpo in entrata del Gela Basket, che l’anno prossimo potrà contare sull’apporto sul parquet di Andri Jareci. Si tratta di un’ala del 2004 che si è stabilizzata in Italia ormai da qualche anno e che ha militato nell’Italservice Loreto, con cui ha vinto il torneo di B2 Interregionale, nella Domenico Savio Messina, nel Basket Corato e nell’NBT Latina. Il giovane albanese vanta anche esperienze in ambito internazionale con la propria selezione nazionale agli Europei Under 20 Division B. Si tratta, come detto poc’anzi, del terzo innesto portato a Gela dal ds Giovanni Di Buono dopo Paride Giusti e Giovanni Occhipinti. Luka Todorovic, invece, è stato ufficialmente riconfermato dal sodalizio con a capo Fabio Cipolla.