SERIE B INTERREGIONALE Il Gela Basket manca l’aggancio alla vetta: al PalaLivatino trionfa il Barcellona

La prima della classe difende il proprio piazzamento e sconfigge i biancazzurri.

Gela. Niente da fare per il Gela Basket: il Barcellona sbanca il PalaLivatino e si aggiudica il big match per 74-65. L’avvio di gara sorride più agli ospiti che ai locali, e il punteggio di 30-40 con cui le due squadre guadagnano la via degli spogliatoi a metà incontro è parecchio emblematico. Nel terzo quarto, poi, il Barcellona rifila altri 24 punti a un Gela Basket in grado di metterne a segno solo 10. Nell’ultimo quarto arriva la tanto attesa reazione degli uomini di Bernardo, ma non c’è più sabbia nella clessidra e gli ospiti sono bravi a evitare la rimonta. La prima della classe difende il proprio piazzamento e sconfigge i biancazzurri, autori nel complesso di una buona prova.