Il Gela Basket dà il via al girone di ritorno con una vittoria: Giarre battuto a domicilio
Il team biancazzurro raccoglie l’ottava vittoria del proprio campionato.
A cura di Giovanni Indovina
29 novembre 2025 22:09
Gela. Il Gela Basket inaugura il girone di ritorno del proprio campionato di Serie C raccogliendo un’altra vittoria, l’ottava stagionale in nove gare. Al PalaCannavò, il team della cicogna biancazzurra si impone nuovamente contro i padroni di casa del Basket Giarre col punteggio di 69-62. Jelic e i fratelli Gaspare ed Emanuele Caiola decidono la sfida fra le due compagini. 16 punti per il numero nove, mentre l’ala ne mette a referto 17 ed il fratello 14. Vince anche la capolista Alfa Catania, che si impone sull’Olympia Comiso per 76-71.