Il Gela Basket chiude senza troppi patemi il proprio 2025: Scicli superato per 90-76

Gela. Il Gela Basket annienta il Basket Meerkat di Scicli e consolida il primo posto nel proprio girone. Avversari annichiliti, fra le mura del PalaLivatino, col punteggio di 90-76. 28-16, 46-35 e 71-58 i risultati al termine dei tre quarti che hanno anticipato quello finale, che denotano un certo dominio dei padroni di casa durato fino alla sirena.

Gli iblei tentano più volte di riaprire la sfida, ma il cuore dei biancazzurri prevale su tutto il resto e sancisce l’ennesima vittoria del Gela Basket, che così difende la vetta.