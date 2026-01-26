Il Gela Basket chiude la regular season con la quindicesima vittoria stagionale
83-46 il punteggio al termine di un confronto ampiamente dominato dai biancazzurri al cospetto degli etnei.
Gela. Il Gela Basket chiude il girone d’andata esattamente come l’ha iniziato e portato avanti con continuità: vincendo. Il quintetto biancazzurra vince senza soffrire troppo contro lo Sport Club Gravina, con il divario fra le due squadre parso, sin da subito, sensibilmente esteso. 83-46 il punteggio al termine di un confronto ampiamente dominato dai biancazzurri al cospetto degli etnei. Il top scorer è Hajrovic con 19 punti, seguito da Frolov ed Occhipinti con 12 ed 11. Termina qui la regular season dei biancazzurri, in attesa della seconda fase del campionato che li vedrà opposti alle prime cinque classificate del girone ovest.