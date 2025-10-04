Il Gela aspetta la Nuova Igea Virtus, obiettivo tre punti per riprendere la corsa

La classifica è cortissima e Sarao e compagni necessitano di tre fondamentali punti per consolidare il primato e mantenere il ristretto gap dalle contendenti allo scettro

Gela. Archiviata l’amara sconfitta rimediata sul campo della Sancataldese, il Gela è chiamato a reagire nell’immediato e sciorinare una buona prova al cospetto della Nuova Igea Virtus, seconda in graduatoria ad una lunghezza dai biancazzurri ed ancora imbattuta. La classifica è cortissima e Sarao e compagni necessitano di tre fondamentali punti per consolidare il primato e mantenere il ristretto gap dalle contendenti allo scettro. La compagine guidata da Salvatore Marra vanta nel proprio organico il capocannoniere Boubacar Samaké, autore di 4 reti al pari di Nicolas Micoli, oltre che il navigato leader Claudio Calafiore, centrocampista di grande qualità stabilmente in Serie D ormai da tanti anni. Nell’ultima sessione di mercato è approdato alla corte giallorossa anche Giorgio Cicirello, l’anno scorso ad Enna. Potrà assistere alla sfida e sostenere la propria squadra solo il pubblico biancazzurro, mentre i residenti nella provincia peloritana non potranno recarsi allo stadio “Presti” per un incontro che si preannuncia intenso. A dirigere il confronto fra Gela e Nuova Igea Virtus sarà Adam Collier di Gallarate, coadiuvato da Vincenzo Manno di Milano e Marco Barlocco di Legnano.