Il fuori programma di Scuvera, cambia strategia: sdogana il presidio e anticipa i forzisti su Caruso

Scuvera deve prendersi il centrodestra locale e la corsa con l'altro deputato di maggioranza della zona sud, la forzista Rosetta Cirrone Cipolla, non può trascurare i deficit permanenti del nosocomio “Vittorio Emanuele” e dei relativi servizi

Gela. Dopo venti giorni di mobilitazione per il potenziamento della sanità locale, era stato l'unico parlamentare del territorio a non aver mai messo piede al presidio davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Questa mattina, il deputato Ars Salvatore Scuvera, con un fuori programma, si è fatto vedere per qualche minuto al banchetto, stringendo la mano al deputato di “Sud chiama nord” Cateno De Luca, al sindaco Terenziano Di Stefano e al parlamentare M5s Nuccio Di Paola. Di fatto, anche su suggerimento del partito locale, Scuvera ha abbandonato per qualche minuto la strategia “istituzionale” (in attesa di riscontri veri dal governo regionale e dal management Asp) e ha optato per dare una presenza pratica, dato che quasi tutto il centrodestra locale, fin dall'inizio, ha scelto di non dare sostegno all'iniziativa di Di Stefano e della sua maggioranza. Il partito locale, attraverso il coordinatore Pierpaolo Grisanti, a sua volta presente questa mattina, tiene a ribadire che “Fratelli d'Italia non condivide il metodo della protesta ma è comunque a sostegno della città”. Gli occhi degli alleati di centrodestra, del resto, come abbiamo riferito pure ieri, sono tutti puntati su Scuvera, chiamato a tracciare la linea politica e strategica, in vista di elezioni regionali che il parlamentare (quasi certamente ricandidato) non può fallire. Peraltro, ha tenuto ad annunciare l'arrivo, la prossima settimana al nosocomio per una verifica, dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, anticipando pure i forzisti che a loro volta, invece, avevano tentato una mediazione con il sindaco, nelle scorse settimane, dopo un altro incontro con l'assessore, per allentare la protesta e andare incontro a soluzioni istituzionali. Scuvera deve prendersi il centrodestra locale e la corsa con l'altro deputato di maggioranza della zona sud, la forzista Rosetta Cirrone Cipolla, non può trascurare i deficit permanenti del nosocomio “Vittorio Emanuele” e dei relativi servizi, che per De Luca e per il sindaco Di Stefano, come riferito oggi al presidio, “sono svuotati”.