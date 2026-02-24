Quotidiano di Gela

Il dramma della frana ricordato sul palco di Sanremo, "siamo vicini a Niscemi"

L'attenzione della politica nazionale e la ribalta mediatica sono aspetti che non fanno passare in secondo piano la frana e tutte le conseguenze prodotte

24 febbraio 2026 23:36
Niscemi. Il dramma della frana alla ribalta del festival di Sanremo. In serata, Carlo Conti, conduttore principale e direttore artistico del festival canoro, in diretta sulla Rai, ha ricordato Niscemi. Lo ha fatto a conclusione dell'esibizione di Levante, rivolgendo tutta la sua vicinanza a Niscemi e a chi ha subito gli effetti del ciclone Harry. L'attenzione della politica nazionale e la ribalta mediatica sono aspetti che non fanno passare in secondo piano la frana e tutte le conseguenze prodotte.

