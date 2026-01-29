Il dottor Francesco Valenti in pensione, lascia il tribunale dopo trent'anni di lavoro da dirigente
La sua esperienza professionale iniziò nel 1995
Gela. Per trent'anni ha svolto il proprio servizio in tribunale negli uffici della procura, occupandosi del personale e di molteplici aspetti organizzativi. Il dirigente Francesco Valenti, in settimana, ha lasciato gli uffici nei quali ha lavorato per tutta la sua carriera professionale. Lo aspetta la pensione. Proprio a palazzo di giustizia gli è stato tributato l'omaggio dovutogli. Dal presidente del tribunale Roberto Riggio al procuratore capo Salvatore Vella e ancora il personale amministrativo e tecnico, gli avvocati, gli altri magistrati e la polizia giudiziaria, tutti hanno voluto ricordare i meriti del dottor Valenti. La sua esperienza professionale iniziò nel 1995, come funzionario nella procura presso la pretura. Dal 1999, si definì l'unificazione e così da dirigente si occupò del personale, sia nella vecchia sede di viale Mediterraneo sia nel nuovo palazzo di giustizia. Tanti colleghi, i vertici di tribunale e procura e gli avvocati, gli hanno sempre riconosciuto meriti per l'abnegazione e per la costanza nella gestione di situazioni anche molto complesse. Il dottor Valenti lascia palazzo di giustizia e l'ha voluto fare con una cerimonia molto partecipata e sentita.