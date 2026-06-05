Il cortometraggio “Io e Freddie. Una specie di magia” al Taromina Film Festival

ROMA (ITALPRESS) – Il cinema indipendente siciliano torna a farsi spazio nel panorama nazionale con “Io e Freddie. Una specie di magia”, il cortometraggio scritto e diretto da Francesco Santocono, selezionato tra le opere in programmazione nell’ambito del

ROMA (ITALPRESS) – Il cinema indipendente siciliano torna a farsi spazio nel panorama nazionale con “Io e Freddie. Una specie di magia”, il cortometraggio scritto e diretto da Francesco Santocono, selezionato tra le opere in programmazione nell’ambito della 72esima edizione del Festival del Cinema di Taormina.

Tratto dal romanzo “Una specie di magia” dello stesso Francesco Santocono, si legge in una nota, il film “affronta con uno stile intenso e contemporaneo temi di forte impatto sociale: il disagio giovanile, il pregiudizio, la paura dell’emarginazione e soprattutto la sensibilizzazione sul tema dell’HIV e dell’AIDS”.

La storia segue Andrea, uno studente universitario inquieto e irruente che, dopo una notte apparentemente come tante, si ritrova faccia a faccia con un ospite inatteso: il fantasma di Freddie Mercury. Da questo incontro immaginario nasce un viaggio emotivo e psicologico che porta il protagonista a confrontarsi con le proprie paure, con il peso dei giudizi sociali e con una realtà che non può più ignorare. Nel cast figurano Alessandro Haber, Stella Egitto, Luca Villaggio e Gabriele Vitale, interpreti che contribuiscono a dare forza e autenticità a una narrazione intensa e profondamente umana. La produzione tecnica è firmata da Filippo Arlotta, mentre le musiche originali sono di Lino Zimbone.

Prodotto con una forte vocazione sociale e divulgativa, il cortometraggio si distingue per la capacità di raccontare con sensibilità e forza narrativa una tematica ancora oggi estremamente attuale, trasformando il linguaggio cinematografico in uno strumento di riflessione e consapevolezza. La partecipazione alla prestigiosa rassegna taorminese rappresenta un importante traguardo per un’opera che riesce a trasformare un tema delicato in un racconto umano, poetico e profondamente contemporaneo.

Con “Io e Freddie. Una specie di magia”, Francesco Santocono conferma ancora una volta la propria attenzione verso un cinema capace di unire impegno civile, emozione e riflessione culturale, portando sul grande schermo una narrazione autentica che parla soprattutto alle nuove generazioni.

-Foto Locandina-

(ITALPRESS).