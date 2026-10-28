Tributi Definizione agevolata, il comune presenta la piattaforma digitale

I cittadini che hanno debiti nei confronti del Comune di Gela dal 2016 al 2019, avranno tempo fino al 20 novembre 2026 per usufruire delle agevolazioni previste.

Gela. Un’opportunità per i cittadini che hanno debiti nei confronti del Comune di Gela. L’amministrazione comunale punta sulla definizione agevolata, attraverso una piattaforma telematica affidata alla gestione di Gefil Group Srl, per consentire ai contribuenti di conoscere le agevolazioni disponibili e presentare le relative domande.

Il sindaco ha rivolto un appello ai cittadini affinché approfittino della definizione agevolata, uno strumento pensato per consentire a chi è in difficoltà economica di regolarizzare la propria posizione con il Comune. «Ringrazio il Consiglio comunale e la Commissione Bilancio per aver proposto questo importante regolamento, che offre ai cittadini la possibilità di pagare i tributi comunali versando soltanto la sorte capitale, senza interessi e sanzioni per la mora, con la possibilità di dilazionare i pagamenti. C’è tempo fino al 20 novembre 2026 per aderire. Successivamente, la società incaricata, in collaborazione con gli uffici comunali e l’Ufficio Tributi, procederà con le azioni di riscossione coattiva. Per questo rivolgo un appello a tutti i cittadini: non aspettiamo di arrivare alla fase più gravosa, ma cogliamo l’opportunità offerta da questo regolamento, puntando sulla prevenzione e sulla possibilità di mettersi in regola in modo più sostenibile»

L’incontro di stamattina alla Pinacoteca comunale si è rivolta a cittadini e professionisti, per illustrare le modalità di accesso al servizio, la compilazione delle istanze e la possibilità di procedere autonomamente oppure con il supporto di un professionista.

Durante l’incontro sono state approfondite anche le funzionalità dedicate a Caf, commercialisti e consulenti fiscali, per agevolare la gestione delle pratiche. Il termine indicato per usufruire dell’agevolazione è il 20 novembre 2026. Una scadenza importante per i contribuenti interessati, chiamati a informarsi tempestivamente sulle condizioni previste e sulle modalità di presentazione delle domande.