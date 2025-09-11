Il Comune di Pantelleria propone l’intitolazione dell’aeroporto a Giorgio Armani

La Giunta comunale di Pantelleria ha deciso di proporre l'intitolazione dell'aeroporto dell'Isola alla memoria di Giorgio Armani

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Pantelleria ha deciso di proporre l’intitolazione dell’aeroporto dell’Isola alla memoria di Giorgio Armani. “Non si tratta di un gesto formale – si legge nella delibera -, ma di un atto di riconoscenza che ha radici profonde nella coscienza della comunità. Giorgio Armani, venuto a mancare lo scorso 4 settembre a Milano, non è stato soltanto il testimone di una stagione di successo della moda italiana, ma interprete raffinato di un’idea di stile che seppe coniugare misura, sobrietà ed eleganza con l’identità stessa del nostro Paese”.

“Pantelleria, per Armani – sottolinea il sindaco Fabrizio D’Ancona -, non fu un rifugio episodico né un semplice scenario: fu luogo d’anima, spazio di ispirazione, orizzonte di bellezza severa e dolce insieme. Egli stesso definì l’Isola ‘unica al mondo’, riconoscendo nelle sue pietre, nei suoi venti, nei suoi silenzi e nei suoi colori la materia viva di un’estetica che si tradusse in creazione, ma anche in affezione personale e civile”.

Il legame di Armani con Pantelleria si è espresso in forme concrete: dalla sensibilità verso il territorio e la sua identità, alla generosità di donazioni per la salute e il benessere dei cittadini, fino al sostegno discreto a iniziative locali. Non una presenza estranea, dunque, ma una partecipazione autentica, capace di lasciare segni tangibili e duraturi. Lo stilista nel 2003 aveva donato all’ospedale Nagar una TAC da un miliardo di vecchie lire. Arrivò poi un mammografo e salvò con 74 mila euro l’unico cinema dell’isola che doveva passare alla digitalizzazione. Lo scorso anno mise a disposizione del Comune 800 mila euro per costruire la rete idrica che ha portato l’acqua nei porticcioli di Cala Tramontana e Gadir.

Per questo, l’Amministrazione comunale, “interpretando un sentimento condiviso dalla popolazione, ha inteso raccogliere la memoria di un uomo che con sobria grandezza ha unito creatività e responsabilità, e che già nel 2006 era stato insignito della cittadinanza onoraria di Pantelleria”. “Il nuovo nome proposto – ‘Aeroporto di Pantelleria – Giorgio Armani’ vuole essere – continua la delibera -, insieme, un tributo alla sua persona e un segno di identità per la comunità pantesca, che nell’apertura al mondo trova la cifra della propria esistenza e che, nel nome di Giorgio Armani, riconosce un testimone autorevole e fedele di tale vocazione”. L’atto di indirizzo sarà trasmesso, secondo procedura, alle Autorità competenti: al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Enac, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Società di gestione aeroportuale GAP e alla Fondazione Giorgio Armani. “Pantelleria, con questo gesto – conclude l’amministrazione – intende rendere omaggio non soltanto al ricordo, ma a ciò che del ricordo diventa patrimonio comune: la consapevolezza che la grandezza autentica si misura nel rapporto discreto e rispettoso con le comunità e con i luoghi che si amano”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).