Il Como di Fabregas pronto per il ManUtd “Viviamo momenti storici e speciali”

COMO (ITALPRESS) - Il Como si prepara a vivere un'altra grande notte. Cesc Fabregas è fiero di una squadra che ha portato dalla B alla Serie A, per poi guidarla fino ai massimi livelli delle competizi...

COMO (ITALPRESS) - Il Como si prepara a vivere un'altra grande notte. Cesc Fabregas è fiero di una squadra che ha portato dalla B alla Serie A, per poi guidarla fino ai massimi livelli delle competizioni europee per club. Domani al Sinigaglia arriva il Manchester United, uno dei grandi club d'Europa, e Fabregas sente e respira l'atmosfera del grande calcio. "Per noi è un'altra serata storica, lo è per la nostra società, per la città, per i tifosi - spiega il tecnico spagnolo in conferenza stampa -. Stiamo vivendo momenti speciali in questi mesi, ma dobbiamo giocare come sempre con tranquillità, con ambizione e anche attenzione nei confronti di una grande squadra che ha una storia pazzesca, come sempre cercheremo di giocare bene e di vincere".

Arriva un ManUtd in evidente difficoltà, lo dicono i risultati, ma anche la situazione dell'infermeria dei red devils particolarmente affollata. "Nel calcio non esistono le crisi, si gioca ogni tre giorni e non c'è tempo per pensare se c'è una crisi o meno, si gioca 11 contro 11 per carcare di vincere, di crisi ne parla la stampa, noi vogliamo solo giocare e competere, arriva una squadra come il ManUtd fatta di grandi giocatori, noi pensiamo solo a dare il massimo", spiega Fabregas.

Ha debuttato con l'Argentina, è uno dei talenti più seguiti del mondo, ma sente l'emozione delle notti da Champions. Nico Paz non vede l'ora di scendere in campo e affrontare il Manchester United, domani ospite dei lariani al Sinigaglia. "Giochiamo contro una squadra incredibile, bisognerà fare una partita perfetta, di grande qualità, di sicuro abbiamo una grande voglia di giocare questa gara", spiega il trequartista sudamericano, uno dei trascinatori di questo Como che è diventato grande in fretta. "Una serata come quella di domani è un premio a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, meritiamo di giocare partite del genere. Abbiamo tanta voglia e siamo orgogliosi di poterla giocare", ha aggiunto l'argentino in conferenza stampa. A proposito di Argentina, un altro motivo di orgoglio per Nico Paz è aver visto il figlio di Messi con la maglia del Como. "Per tutti noi è un onore vedere il figlio del miglior giocatore della storia con i nostri colori", ha spiegato l'argentino.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).