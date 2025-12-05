Il Comitato Studentesco scende in piazza: corteo contro la violenza sulle donne

L’iniziativa, organizzata in segno di solidarietà verso le vittime di femminicidio, ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diversi istituti cittadini.

Gela. Questa mattina il Comitato Cittadino Studentesco di Gela si è mobilitato per dire con forza no a ogni forma di violenza sulle donne. Alle 8:30 gli studenti si sono radunati presso il parcheggio rosso del Caposoprano, da dove è partito un corteo silenzioso ma determinato, diretto al Play Ground di Gela. L’iniziativa, organizzata in segno di solidarietà verso le vittime di femminicidio, ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diversi istituti cittadini, accompagnati e scortati dalle forze dell’ordine.

Giunti al Play Ground, una rappresentante del Comitato ha dato voce a un intenso monologo di sensibilizzazione, richiamando l’attenzione sulla gravità del fenomeno della violenza di genere e sull’urgenza di un impegno collettivo. A seguire sono intervenuti vari rappresentanti degli istituti, ognuno con riflessioni e messaggi volti a promuovere rispetto, prevenzione e consapevolezza.

Il momento più toccante della manifestazione è stato il minuto di silenzio dedicato alle vittime di femminicidio. L’atmosfera si è poi caricata di emozione con cori e slogan di solidarietà. A conclusione dell’evento, gli studenti hanno acceso fumogeni simbolici, accompagnati dal suono di chiavi, fischietti e trombette: un gesto voluto per “fare rumore” e non restare indifferenti di fronte a una tragedia che continua a colpire in tutta Italia.

La manifestazione di oggi rappresenta un forte segnale da parte dei giovani gelesi, che hanno scelto di unirsi per ribadire con decisione che la violenza sulle donne è un problema sociale che riguarda tutti e che solo attraverso partecipazione, educazione e sensibilizzazione può essere combattuto.