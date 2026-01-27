Il comandante della legione Sicilia in visita al reparto territoriale

La visita del generale di divisione

Gela. Il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha effettuato una visita istituzionale presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, dove è stato ricevuto dal Comandante del Reparto, Tenente Colonnello Marco Montemagno. Nel corso della visita, l’Alto Ufficiale ha incontrato il personale delComando, evidenziando l’importanza della presenza costante dell’Arma sul territorio e il ruolo fondamentale svolto quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e della salvaguardia delle comunità locali. Il Generale Del Mona cosi è soffermato con gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e una rappresentanza dei reparti territoriali, invitando tutto il personale a proseguire l’attività con impegno, equilibrio e spirito di servizio; in tale contesto, ha sottolineato come un’azione continua, diffusa e incisiva sul territorio rappresenti un elemento imprescindibile per offrire efficace risposta alle esigenze di sicurezza della collettività. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Gela e Niscemi, a conferma del profondo legame tra il personale in servizio e quello in congedo, che continua a offrire un contributo significativo alla collettività attraverso iniziative di volontariato e attività di protezione civile. Durante la riunione con gli Ufficiali e i Comandanti di Stazione sono state esaminate le principali problematiche e le situazioni di maggiore rilevanza in materia di ordine e sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto di ogni forma di illegalità, sia di tipo organizzato – fenomeno storicamente presente nel territorio e che richiede un costante e qualificato impegno investigativo – sia a quella diffusa, con specifico riferimento ai reati di violenza di genere e alle truffe ai danni delle persone anziane. È stata evidenziata la necessità di rafforzare ulteriormente i servizi di prossimità, ritenuti strumenti fondamentali per prevenire efficacemente ogni forma di illegalità, consolidando al contempo il rapporto di fiducia con la cittadinanza. Il Comandante della Legione ha espresso apprezzamento e riconoscenza per i risultati operativi conseguiti e per la dedizione dimostrata quotidianamente dal personale nello svolgimento dei compiti istituzionali. Nel suo intervento ha ribadito più volte la centralità del cittadino e il valore della vicinanza alla popolazione, elementi distintivi dell’Arma dei Carabinieri, che si traducono in una costante presenza attiva sul territorio. Successivamente, il Generale Del Monaco si è recato in visita presso la Stazione Carabinieri di Riesi, dove è stato accolto dal Comandante di Stazione e ha incontrato i militari in servizio. Al personale l’Alto Ufficiale ha richiamato l’attenzione sui principi etici e sullo spirito che devono guidare ogni attività di servizio, ribadendo la centralità dei valori fondanti dell’Arma: fedeltà, professionalità, disciplina e senso della giustizia, da porre al servizio della comunità per assicurare sicurezza e legalità.