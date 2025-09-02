Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita nell’ex covo di Totò Riina

PALERMO (ITALPRESS) & Il Comandante della Legione Carabinieri & il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato in visita alla Stazione di Palermo & Uditore, ex covo del boss mafioso Totò Riina. E& quanto si le

PALERMO (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato in visita alla Stazione di Palermo – Uditore, ex covo del boss mafioso Totò Riina. E’ quanto si legge in una nota.

“La scelta di effettuare la prima visita ai presidi cittadini, partendo dalla caserma di via Bernini è tutt’altro che casuale, infatti è un gesto dal forte valore simbolico e dal profondo significato in un luogo che un tempo rappresentava l’emblema del potere criminale ed oggi un faro di legalità e giustizia – sottolinea la nota -. L’arrivo del Generale in quello che fu il rifugio del capo di Cosa Nostra è un omaggio alla storia della lotta alla criminalità organizzata che ha visto i Carabinieri impegnati in prima linea e li vede tuttora protagonisti nella quotidianità, nei territori loro affidati”.

Nel corso della sua visita, l’Alto Ufficiale si è detto “profondamente emozionato nel trovarsi in un luogo storicamente così significativo”, sottolineando “l’importanza per i Carabinieri di essere protagonisti affidabili, al servizio delle Comunità”.

Rivolgendosi ai militari, ha espresso il suo “più sincero apprezzamento per il lavoro svolto e i risultati raggiunti”, incoraggiandoli “a mantenere un livello eccellente di professionalità”. Ha inoltre evidenziato come “la rettitudine” del Carabiniere sia “un esempio di affidabilità per l’intera comunità”.

Il Comandante della Legione ha anche elogiato “l’instancabile opera di diffusione della cultura della legalità, un’attività che la Stazione Uditore svolge regolarmente, accogliendo ogni anno numerose scolaresche. Impegno quest’ultimo che testimonia la volontà di costruire un futuro in cui la legalità sia un valore radicato nelle nuove generazioni”.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).