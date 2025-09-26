Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Del Monaco in visita alle stazioni di Brancaccio e Zen a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) & Il Comandante della Legione Carabinieri & Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita a Palermo alle Stazioni di Brancaccio e San Filippo Neri, due realtà della periferia cittadina dove ha incont

PALERMO (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita a Palermo alle Stazioni di Brancaccio e San Filippo Neri, due realtà della periferia cittadina dove ha incontrato i militari che ogni giorno operano in particolari contesti territoriali.

Nel corso della sua visita, l’Alto Ufficiale ha ringraziato il personale di entrambe le Stazioni, sottolineando l’importanza cruciale della loro presenza sul territorio, ribadendo che “i Carabinieri rappresentano per la collettività, un punto di riferimento”, soprattutto nei quartieri cittadini più difficili, quali appunto, Brancaccio e lo Zen di Palermo che abbraccia anche le limitrofe zone della Marinella, di Tommaso Natale e Pallavicino. Rivolgendosi ai giovani militari, ha ribadito loro, di operare sempre in sicurezza e di fare affidamento al personale più anziano ed esperto che meglio conosce le dinamiche operative del posto. Il Generale Del Monaco ha espresso un particolare e sentito plauso per l’attività di volontariato che i Carabinieri della Stazione di San Flippo Neri, da anni svolgono a supporto della fondazione “L’Albero della Vita”.

Questa collaborazione, a sostegno delle famiglie più bisognose del quartiere, è stata evidenziata come “esempio virtuoso di come le forze dell’ordine, possano contribuire attivamente alla promozione di una cultura della legalità non solo attraverso la repressione dei reati ma anche, soprattutto attraverso l’educazione e il sostegno della comunità”. Il Comandante prima del termine della visita, ha invitato i militari a continuare a svolgere il loro lavoro con passione, entusiasmo e professionalità, ribadendo la necessità di rimanere sempre vicini ai cittadini della comunità e concentrando gli sforzi, sui reati che destano maggiore allarme sociale quali ad esempio le truffe agli anziani.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).