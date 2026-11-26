Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Del Monaco in visita alla stazione di San Cipirello

Il Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di San Cipirello

PALERMO (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di San Cipirello, dove, dopo aver incontrato i militari del Reparto, ha ispezionato i locali della caserma. Nel corso dell’incontro, il Generale ha sottolineato la centralità del ruolo delle Stazioni Carabinieri nei piccoli centri, dove l’Arma, spesso unica forza di polizia a presidio del territorio, rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per le comunità locali, nonché il volto amico e rassicurante dello Stato. Il Comandante della Legione ha esortato i militari a svolgere il servizio istituzionale con amore, entusiasmo e passione, traendo soddisfazione dalla propria quotidianità professionale e “abitando l’uniforme” con piena consapevolezza dei valori che essa rappresenta. Particolare attenzione è stata rivolta all’importanza dell’esempio e della condotta di ciascun militare, quali strumenti imprescindibili per preservare il patrimonio di fiducia e di stima che la popolazione nutre nei confronti dell’Arma, evitando di depauperare, con comportamenti non conformi ai valori dell’Istituzione, il prestigio e l’autorevolezza che da sempre la contraddistinguono.

Il Generale ha altresì rimarcato l’importanza di coltivare un ambiente lavorativo sereno, coeso e improntato al reciproco rispetto, richiamando la necessità di svolgere il servizio sul territorio con costante attenzione e vigilanza, senza mai abbassare la guardia, mantenendo al contempo l’umiltà, la capacità di ascolto e la disponibilità al confronto. A conclusione dell’incontro, l’Alto Ufficiale ha rivolto ai militari l’invito a vivere appieno il territorio e le comunità loro affidate, a svolgere il proprio lavoro con entusiasmo, senza rinunciare al piacere di farlo, alimentando quotidianamente la passione per la scelta professionale compiuta e contribuendo, attraverso il proprio operato, a mantenere alto il nome dell’Istituzione.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).