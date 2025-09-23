Il colpo è servito: Jerry Mbakogu firma con il Gela

Gli indizi di mercato portano al classe ‘92 nigeriano.

Gela. Gli indizi di mercato pubblicati dal Gela portano ad un nome: Jerry Mbakogu. Un’ipotesi a dir poco surreale ma che sembra davvero essere sul punto di concretizzarsi a breve. L’attaccante, che vanta un’esperienza in Serie A con la divisa del Carpi e 2 gol messi a segno, ha decisamente fatto meglio in cadetteria, con 43 gol siglati complessivamente con le casacche di Juve Stabia, Padova e la stessa società carpigiana con cui ha disputato una stagione nella massima serie italiana. Domani alle 15 arriverà l’annuncio ufficiale del sodalizio biancazzurro proprio in contemporanea con l’inizio della sfida di domani contro la Vigor Lamezia, valida per la quarta giornata del campionato di Serie D. L’impressione, però, è che l’indiziato sia proprio l’attaccante nigeriano.